وزير التنمية المحلية يعلن انتهاء جميع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024 بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 07:29 مساءً - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عن انتهاء المحافظات من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تابع مع السادة المحافظين كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات ، مشيراً إلى قيام المحافظين بالمرور الميدانى وتفقد عدداً من المقار الانتخابية بعدد من المدارس والاطمئنان على جاهزية اللجان وأماكن إقامة قوات التأمين والسادة القضاة وتوافر كافة التيسيرات والتجهيزات اللازمة من أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا عمل مظلات انتظار للناخبين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بما يضمن انتظام سير العملة الانتخابية وظهور المحافظات بالشكل اللائق لتخرج الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف للدولة المصرية.

الانتحابات الرئاسية

وأوضح اللواء هشام آمنة أن هناك مرور دوري من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظات على كافة اللجان الانتخابية على مدار أيام الانتخابات الرئاسية لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان وكذا رفع كافة الاشغالات بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين ومحيط اللجان الانتخابية .

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أنه تم التنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالانتخابات لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن المحافظات قامت بتفعيل خطط الطوارئ فى جميع المرافق العامة والخدمية بها (مرفق الإسعاف – قطاع شبكات الكهرباء – قطاع مياه الشرب والصرف الصحي – قطاع الغاز)مع مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى لتأمين اللجان الانتخابية ، وتحديد أماكن ومسارات دخول وخروج الناخبين باللجان مع وضع لوحات إرشادية تسهل تحقيق التنظيم الجيد وسلامتهم، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابى.

وأشار اللواء هشام آمنة انه تم التنسيق مع مديريات الصحة بشأن وضع خطة التأمين الطبى لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة فى محيط ومقار اللجان الإنتخابية أثناء إجراء الإنتخابات الرئاسية ، فضلاً عن وضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال تلك الفترة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المهمة الرئيسية للمحافظات هي توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وشدد اللواء هشام آمنة على وجود متابعة من الوزارة للعملية الانتخابية على مدار الساعة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتنسيق مع مراكز السيطرة بالمحافظات لمتابعة سير الانتخابات للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق، اضافة إلي التنسيق مع رؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات لتيسير وتسهيل إجراءات الإقامة للقضاة والإخطار الفورى فى حالة أى أحداث أو مطالب أثناء العملية الإنتخابية.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لسرعة الإبلاغ عن أي معوقات تحد من سير العملية الانتخابية أولا بأول ، ولاتخاذ القرارات اللازمة لها ، لافتاً الى انه سيتم إعداد تقارير مستمرة للتعرف علي نسب المشاركة أولاً بأول في العملية الانتخابية.

ولفت اللواء هشام آمنة الى ان المحافظات قامت بالتنسيق مع جمعيات النقل ومديرى المواقف لتوفير العدد الكافى من وسائل الانتقال لنقل المواطنين إلى اللجان وتحديد خطوط سير فى إتجاه كل اللجان داخل المحافظات بما يساهم في التيسير علي جميع الناخبين للادلاء بأصواتهم .