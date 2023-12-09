نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن بالبحيرة تكثف استعداداتها لحشد المواطنين في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت حملة مواطن لدعم مصر تكثيف تحركاتها على الأرض بمحافظة البحيرة لحشد من لهم حق الانتخاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التى تبدأ من غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام

وقال المهندس مروان قرقورة منسق عام حملة مواطن بمحافظة البحيرة أن الانتخابات الرئاسية تعد أهم استحقاق دستوري. يجب أن يحرص كل مواطن على الإدلاء بصوته والمشاركة في صنع مستقبله ومستقبل أبنائه

وأضاف منسق البحيرة أن الاجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعدادات في كافة اللجان من شأنها تيسير إدلاء المواطنين بأصواتهم في أقل فترة زمنية ممكنة

وتابع قرقورة ؛ نلمس ثقة الشعب المصرى في الاشراف القضائي. الكامل على الانتخابات الرئاسية ، ورغبة الدولة المصرية بكل مؤسساتها في اجراء انتخابات تترجم ارادة الشعب المصرى

ودعا منسق البحيرة جموع الشعب المصرى للاحتشاد أمام صناديق الانتخابات ، لنرسل بذلك رسالة للعالم مفادها أن مصر دولة مؤسسات تحرص على الديمقراطية وتحافظ على أمنها القومي بتماسك ووحدة شعبها العظيم.

واختتم قرقورة أن ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية على كافة الأصعدة، سواء الأمن القومى ومكافحة الإرهاب أو البناء والتنمية لايمكن إنكاره بل ندعو لان تكون الانتخابات الرئاسية خطوة لاستكمال ما بدأته الدولة المصرية من انجازات