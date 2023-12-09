الطقس غدًا | تقلبات وحرارة» .. الأرصاد تكشف أجواء الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 08:31 مساءً - نرصد تطورات حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى وكافة محافظات الجمهورية، تزامنا مع انطلاق لجان الانتخابات الرئاسية الأحد 10 ديسمبر 2023.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، بشأن طقس يوم الانتخابات حدوث عدم استقرار في الأحوال الجوية خلال الثلاث أيام المُقبلة (الأحد والإثنين والثلاثاء). مع ارتفاع الحرارة 3 درجات مقارنة بالخميس أول أمس والذي سجلت فيه العظمى على القاهرة 21 درجة مئوية.

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تكوّن شبورة مائية في ساعات الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلة مناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد.

وأشار خبراء الهيئة، إلى أنه اعتبارا من الإثنين 11 ديسمبر وهو ثاني أيام الانتخابات، إلى الثلاثاء آخر الأيام، تسيطر على البلاد حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

أشار خبراء الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المُقبلة إلى الآتي:

- الإثنين 11 ديسمبر: سقوط مطار متوسطةورعدية تكون غزيرة أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق. بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد والصحراء الغربية.

أما الثلاثاء 12 ديسمبر، يشهد أمطار غزيرة ورعدية على المناطق الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء تمتد إلى مناطق الجنوب بالإضافة إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدًا

درجات الحرارة غدًا

نرصد في القائمة التالية درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى وباقي أنحاء الجمهورية :

القاهرة والوجه البحري : 24 / 14

السواحل الشمالية : 22 / 13

جنوب سيناء : 27 / 18

شمال الصعيد : 24 / 9

جنوب الصعيد : 30 / 14