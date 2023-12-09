فوز الزمالك على ساجرادا بقذيفة "زيزو" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 08:36 مساءً - واصل فريق الزمالك انطلاقته الأفريقية المميزة بالفوز على ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف سجله أحمد سيد "زيزو" فى الدقيقة 42 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة منذ انطلاق دور المجموعات، حيث فاز في الجولة الأولى على أبو سليم الليبى بهدف نظيف، ثم اكتسح نظيره سوار الغينى برباعية نظيفة فى الثانية، واختتم انتصاراته أمام ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف بالجولة الثالثة.

بهذه النتيجة يواصل فريق الزمالك تصدر مجموعته في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا، فيما يحتل أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط ويليه ساجرادا الأنجولى المركز الثالث بذات الرصيد،ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط، الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة فى التأهل للدور المقبل.

ضغط مكثف من الزمالك من بداية اللقاء في محاولة لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة الهجومية،بدأت بتسدية قوية من محمود عبد الرازق "شيكابالا" في الدقيقة 16 أبعدها ناثان مبروكى، وفى الدقيقة 19 هدد محمد أشرف "روقا" مرمى بطل أنجولا مجدداً.

وفى الدقيقة 42 نجح أحمد سيد "زيزو" في فض الاشتباك مع ساجرادا الأنجولى بتسجيله الهدف الأول من تسديدة قوية مرت من تحت أيدى مبروكي حارس الفريق الأنجولى ليعلن تقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف.

ودفع معتمد جمال المدير الفني للزمالك بالتبديل الأول في الدقيقة 46 بنزول يوسف أوباما وخروج السنغالى إبراهيما نداى لتنشيط الخط الأمامى للقلعة البيضاء، وشهدت الدقيقة 53 تصدى حارس ساجرادا لتسديدة قوية من أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك.