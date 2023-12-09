نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن افتتاح 16 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف أ. د محمد مختار جمعة عن افتتاح ( 16 ) مسجدًا الجمعة القادمة منها (12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى سيتم افتتاح 16 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 15 / 12 / 2023م، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 399 ) مسجدًا منها ( 308 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و( 91 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد (11421) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(552) مليون جنيه.