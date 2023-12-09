نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الدولار اليوم استقر في البنوك المصرية اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الدولار اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، في مصر، كما نستعرض سعر الدولار اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها، وسعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم - البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء 30.84 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.93 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء 30.75 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.85 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك مصر

سعر الدولار اليوم للشراء 30.75 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.85 جنيه مصري.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 9 ديسمبر 2023

سعر الدولار اليوم - البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك سايب SAIB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار اليوم للشراء 30.80 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 9 ديسمبر 2023

سعر الدولار.. آخر تطورات سعر الفائدة

يبلغ معدل الفائدة حاليًا:

19.25% للإيداع

20.25% للإقراض

بينما سجل التضخم السنوي مستوى قياسي جديد بلغ 37.4% خلال شهر أغسطس.

فيما تباطأ التضخم الأساسي إلى: 40.4% مقارنة مع 40.7% في يوليو.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 9 ديسمبر 2023

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تذبذب بشكل كبير في السوق السوداء في مصر في سعر الدولار مقابل الجنيه حيث اهتز عرش السوق السوداء بالدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، وترواح ما بين 44 جنيه حتى 48 جنيه.