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أحمد جودة - القاهرة - قبل انطلاقه غدًا..ما هي ضوابط الإدلاء بالصوت الانتخابي داخل لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024..تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 غدًا الأحد، وتعد الانتخابات الرئاسية من أكثر الأمور الشاغرة لدى الشعب المصري، لأنها تعطي الحق للناخبين في اختيار رئيس الجمهورية، حيث يحق لكل مواطن الإدلاء بصوته، بشرط أن يكون حامل بطاقة الرقم القومي وان يكون بالغ للسن القانوني، ولا يعاني من الأمراض أو الاضطرابات النفسية.

ويتساءل الكثير من الشعب المصري، عن ضوابط الإدلاء بالصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024، حسب اللوائح والقوانين، لذلك ترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن ضوابط الإدلاء بالصوت الانتخابي داخل اللجان.

قانون الانتخابات الرئاسية

كشف قانون الانتخابات الرئاسية عن ضوابط الإدلاء بالصوت الانتخابي داخل اللجان، حيث تنص المادة (32) على أن يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، ويقوم رئيس اللجنة بتسليم النامي بطاقة تحمل ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع.

وبعد أن يقوم الناخب بادلاء صوته، يقوم بوضع بطاقة الاقتراع داخل صندوق خاص بالبطاقات الانتخابية، ثم يوقع في الكشف أو يبصم في حبر غير قابل للإزالة لمدة 48 ساعة.

بينما تنص المادة (33) على أنه يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت الرقم القومي، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، أمام أي لجنة من لجان الاقتراع في المحافظة التي يتواجد فيها وفقًا لضوابط محددة.

الانتخابات الرئاسية 2024

حددت المادة (6) من قانون الانتخابات الرئاسية عددا من الاختصاصات للجان الانتخابات الرئاسية حسب هذا القانون، وفيما يلي يتم استعراضه في السطور التالية:

الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.

إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.

تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح.

تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح

إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح، مع تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.

اختصاصات اللجان في الانتخابات الرئاسية 2024