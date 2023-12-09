النائب أكمل نجاتي: وثيقة ضريبية موحدة ببرنامج تنسيقية الأحزاب للرئيس القادم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 11:43 مساءً - أكد النائب اكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن أحد أهم توصيات برنامج تنسيقية شباب الأحزاب للرئيس القادم هو ملف مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين، مشددا على ضرورة اصدار وثيقة ضريبية موحدة لمدة 10 سنوات.

وأوضح أكمل نجاتي، خلال لقاء ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه حتى لو حدث تغيير في سعر الضريبة بعد 3 سنوات على سبيل المثال يتم كتابته في الوثيقة حتى يكون المستثمر على علم بكل شيء، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الوثيقة الضريبية يتطلب أربع أمور أولها الاستقرار التشريعي ولا يحدث تعديل لمدة 10 سنوات.

وأضاف، أن ثاني شيء لابد من توفره في الوثيقة الشفافية بين وزارة المالية المعنية بالمالية العامة وتفسيرات القوانين واللائحة تكون واضحة وصريحة، وثالثا يكون هناك سعر ضريبي حقيقي بعد اجراءات الفحص، والأمر الرابع أن يكون هناك نظام ضريبي رقمي بمعنى سرعة في تبادل المعلومات والاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية التي نفذت في مصر.

وطالب النائب اكمل نجاتي، بأن يكون هناك نظام تقييم للعاملين في الضرائب ليس أساسه على تحقيق الحصيلة الضريبية ولكن تحقيق العدالة الضريبية.