نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: أدليت بصوتي لمن حمل الأمانة وخلص مصر من الإرهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم، بلجنة مدرسة سيزا نبراوي الإعدادية بنات بالتجمع الخامس.

وقال وزير النقل، في تصريح عقب إدلائه بصوته، إن اليوم هو عُرس ديمقراطي بكل ما تحمله الكلمة من معان لواحد من أهم الاستحقاقات الدستورية، معربًا عن سعادته بالإقبال الكبير للمصريين والذين رفعو أعلام مصر لانتخاب رئيس مصر القادم للفترة 2024- 2030.

وأضاف أن هذا المشهد العظيم يثبت أن المصريين دائمًا شعب مبهر فهم يسجلون ملحمة بطولية ووطنية رائعة ويضربون كعادتهم المثل في حب الوطن والحرص على نجاح الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفة تثبت للعالم أجمع أن شعب مصر من أعظم شعوب العالم وأن أبناء الوطن يقفون صفًا واحدًا خلف وطنهم لاستكمال مسيرة الإنجازات الضخمة في مختلف المجالات التي تحققت خلال الفترة الماضية وأن الشعب المصري هو صاحب القرار لاختيار رئيسه ويعي تماما مصلحة الوطن.

وأشار وزير النقل، إلى أنه أدلى بصوته اليوم لمن حمل الأمانة وخلص مصر من الإرهاب ويعرف مصلحة الوطن وأمنها القومي ويعمل على رفع اسم مصر في المحافل الدولية وينفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث كل قطاعات الدولة لتحقيق النهضة الشاملة لها والذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة، مضيفا: أدليت بصوتي لصاحب العزيمة والإصرار والإرادة القوية والرؤية الثاقبة والشجاعة والذي يعمل دائما من أجل خدمة الشعب المصري العظيم.

وأوضح وزير النقل أن الشباب دائما في الطليعة ولا بد أن يدلوا بصوتهم لأنهم المستقبل وأن يثبتوا للعالم أن شباب مصر بخير وواعٍ وحريص على مصلحة بلده.

وتابع: الشباب لن ينجرف وراء الشائعات بأن الانتخابات محسومة لمرشح بيعينه فلا بد للشباب من النزول والمشاركة حتى لو رأوا أن هناك مرشحًا فرصته أكبر من باقي المرشحين، ليثبت الشباب للعالم أنهم على درجة كبيرة من الوعي والفهم وحريص على اختيار رئيسه بنفسه.

كما أشاد وزير النقل، بالتنظيم الجيد وسهولة وصول الناخبين إلى لجانهم، وبحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كل ضمانات لنجاح هذا العرس الديمقراطي وخروجه بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم.