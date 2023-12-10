نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرفة عمليات نادي النيابة الادارية: تأمين كامل لكافة اللجان الانتخابية " صور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ غرفة عمليات نادى النيابة الادارية متابعة أعماله منذ الساعات الاولي من صباح اليوم، بمتابعة انتقال أعضا النيابة الإداري إل اللجان الفرعية ومتابعة بدء الاجراءات التنظيمية والإداري المتعلقة ببدء أعمال الاقتراع.

وقد باشرت جميع اللجان الفرعية أعماله فى التوقيتات المحددة وسط اقبال كثيف من السادة المواطنين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في الدقائق الأولى من بدء أعمال التصويت.

ورصدت غرفة عمليات نادي النيابة الادارية تأمين كامل لمقرات اللجان الانتخابية والمحاور والطرق المؤدية لها وتامين الناخبين وتسهيل حركتهم وتامين كامل لاعضاء وقد وجهة الغرفة الشكر إلى وزارة الداخلية للجهد المبزول من جانبها فى تامين العملية الانتخابية.

كما أكد غرفة عمليات نادى النيابة الادارية إل تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات المباشر مع جميع اعضاء الهيئات القضائية وتوفيرها جميع الوسائل والسبل التى تمكن اعضاء الهيئات القضائية من مباشرة واجبهم الوطنى على أكمل وجه.

وأكدت غرفة عمليات نادى النيابة الادارية ان الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة مؤسسات الدولة تدير العملية الانتخابية وفق اعلى معدلات الشافيفية والنزاهة الدولية وصولا إلى ان تاتى الانتخابات الرئاسية معبرة عن الارادة الوطنية، وتتابع غرفة عمليات نادى النيابة الادارية على مدار اليوم سير أعمال الاقتراع.

صرح بذلك المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات.