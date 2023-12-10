نائب محافظ القاهر يتابع سير العملية الانتخابية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - يتابع الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية سير العملية الانتخابية في لجان المحافظة الموجودة بمنطقة مصر الجديدة.

وبدوره تواصل مع المسؤولين على العملية الانتخابية وتسهيل تصويت المواطنين داخل اللجان الانتخابية.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.



جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.



كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

متابعة سير الانتخابات

متابعة سير الانتخابات