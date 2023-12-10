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«الستات بس يتصوروا معايا».. حشد من الجمهور لحظة وصول مادلين طبر للمشاركة في انتخابات الرئاسة

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة مادلين طبر على المشاركة في العملية الانتخابية وتشجيع الجميع للمشاركة في العملية التي تسير بانتظام ويسر. 

وقالت مادلين طبر «الستات يتصوروا معايا» في إشارة منها للمشاركة القوية للسيدة المصرية في المشهد الانتخابي الرئاسي. 

تُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

وجهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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