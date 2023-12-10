نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرسة نضال الخاصة ببولاق تشكل نموذجًا للإقبال المتزايد في الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة نضال الخاصة ببولاق إقبالًا هائلًا من قِبَلِ جميع فئات المواطنين، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أبدوا استعدادًا كبيرًا للمشاركة في انتخابات الرئاسة عام 2024، وكانت أجواء المدرسة مليئة بالتفاؤل والأمل، حيث تجسدت روح الديمقراطية والمشاركة المجتمعية في هذا الحدث الوطني الهام.

وتجري الانتخابات الرئاسية لعام 2024 حاليًا تحت إشراف قضائي كامل، حيث يدير 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية العمليات الانتخابية داخل 8563 مدرسة في جميع محافظات الجمهورية، وتم تجهيز هذه المدارس لتكون مراكز اقتراع مجهزة باللجان والمقرات اللازمة.

ويحق لأكثر من 65 مليون مواطن مصري فوق سن 18 عامًا المشاركة في التصويت، وذلك من بين إجمالي عدد السكان البالغ 104 مليون نسمة، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتم الإعلان عن أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية في مصر، حيث يشملون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ويتميز كل مرشح برمز انتخابي خاص، حيث يتمثل رمز النجمة للسيسى، ورمز الشمس لزهران، ورمز النخلة ليمامة، ورمز السلم لحازم عمر.

وتقوم الهيئة الوطنية بتلقي الطعون المتعلقة بقرارات اللجان العامة في 12 يناير، وستقوم بالبت في هذه الطعون في 13 و14 يناير.

وبعد ذلك، من المقرر أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية في 16 يناير.

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