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المرأة تشارك بقوة.. المجلس القومي للمرأة يوثق لقطات من أمام لجان الانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - نشر المجلس القومي للمرأة لقطات من مشاركة المرأة فى اول أيام الانتخابات الرئاسية من أمام لجنة مدرسة بدر الإعدادية بنين -  الدقي بالجيزة.

 

وقد أعلن  المجلس القومي للمرأة في اطار استعداداته للانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023  عن قيامه بتوثيق تجربة مشاركة المرأة في الانتخابات من خلال نشر صور لمشاركة المرأة في الانتخابات من جميع محافظات الجمهورية، وذلك طوال أيام الانتخابات عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك.


ومن المقرر أن تقوم فرق  الانتخابات التابعة للمجلس والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بتوثيق مشاركة المراة في الانتخابات عبر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو حصرية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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