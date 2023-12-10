نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرأة تشارك بقوة.. المجلس القومي للمرأة يوثق لقطات من أمام لجان الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المجلس القومي للمرأة لقطات من مشاركة المرأة فى اول أيام الانتخابات الرئاسية من أمام لجنة مدرسة بدر الإعدادية بنين - الدقي بالجيزة.

وقد أعلن المجلس القومي للمرأة في اطار استعداداته للانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 عن قيامه بتوثيق تجربة مشاركة المرأة في الانتخابات من خلال نشر صور لمشاركة المرأة في الانتخابات من جميع محافظات الجمهورية، وذلك طوال أيام الانتخابات عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك.



ومن المقرر أن تقوم فرق الانتخابات التابعة للمجلس والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بتوثيق مشاركة المراة في الانتخابات عبر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو حصرية.

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