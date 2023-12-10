نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرأة تزين طوابير الناخبين فى انتخابات الرئاسة بجنوب الجيزة(صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان مدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة إقبالا كثيفا من المواطنين للمشاركة فى التصويت، فيما تصدرت المرأة المشهد، من خلال طوابير امتدت لعدة أمتار خارج اللجان الانتخابية.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجرى على أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج الذي انطلق مطلع الشهر الجاري وانتهى في يوم 3 من نفس الشهر.

وجهزت وزارة التربية والتعليم 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تستخدم كمقار للجان، فيما يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن في الانتخابات التي يشرف عليها القضاء بشكل كامل، حيث يشارك في الإشراف على العملية الانتخابية 15 ألف 5 قاض من مختلف الهيئات القضائية بالدولة، هذا بالإضافة إلى مشاركة 14 منظمة دولية و62 محلية.

وينافس في الانتخابات الرئاسية التي تعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجاري، 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.