وزير النقل يدلى بصوتة فى الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 12:32 مساءً - وزير النقل: اقبال المصريين الكبير على المشاركة في انتخاب رئيس مصر القادم يثبت للعالم ان المصريين دائما شعب مبهر فهم يسجلون ملحمة بطولية ووطنية رائعة ويضربون كعادتهم المثل في حب الوطن

أدلى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم في لجنة مدرسة سيزا نبراوى الأعداديه بنات بالتجمع الخامس

وقال وزير النقل في تصريح له عقب إدلائه بصوته، "إن اليوم هو عُرس ديمقراطي بكل ما تحمله الكلمة من معان لواحد من أهم الاستحقاقات الدستورية معربا عن سعادته بالاقبال الكبير للمصريين والذي رفعو اعلام مصر لانتخاب رئيس مصر القادم

للفترة 2024- 2030مضيفا ان هذا المشهد العظيم يثبت ان المصريين دائما شعب مبهر فهم يسجلون ملحمة بطولية ووطنية رائعة ويضربون كعادتهم المثل في حب الوطن وحريصين على نجاح الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفة تثبت للعالم أجمع أن شعب مصر من أعظم شعوب العالم"وأن أبناء الوطن يقفون صفا واحدا خلف وطنهم لاستكمال مسيرة الانجازات الضخمة في مختلف المجالات التي تحققت خلال الفترة الماضية وأن الشعب المصري هو صاحب القرار لاختيار رئيسه ويعي تماما مصلحة الوطن

وأشار وزير النقل انه أدلى بصوته اليوم لمن حمل الأمانة وخلص مصر من الإرهاب ويعرف مصلحة الوطن وأمنها القومي ويعمل على رفع اسم مصر في المحافل الدولية وينفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة قطاعات الدولة لتحقيق النهضة الشاملة لها والذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة مضيفا ادليت بصوتي لصاحب العزيمة والإصرار والإرادة القوية والرؤية الثاقبة والشجاعه والذي يعمل دائما من اجل خدمة الشعب المصري العظيم

و أشار وزير النقل الى ان الشباب دائما فى الطليعة ولابد ان يدلوا بصوتهم لانهم المستقبل وان يثبتوا للعالم ان شباب مصر بخير وواعي وحريص على مصلحة بلده مضيفا ان الشباب لن ينجرف وراء الشائعات بان الانتخابات محسومة لمرشح بيعينه فلابد للشباب من النزول والمشاركة حتى لو رأوا ان هناك مرشح فرصته اكبر من باقى المرشحين وليثبت الشباب للعالم انه على درجة كبيرة من الوعي والفهم وحريص على اختيار رئيسه بنفسه

كما أشاد وزير النقل بالتنظيم الجيد وسهولة وصول الناخبين إلى لجانهم،، و بحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كافة ضمانات لنجاح هذا العرس الديمقراطي وخروجه بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم