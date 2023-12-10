وزيرة التعاون الدولى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 12:32 مساءً - "المشاط": المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى وحق دستوري

أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بلجنة مدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة.

وعبرت وزيرة التعاون الدولى عن سعادتها بالمشهد الانتخابي واصطفاف المواطنين للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة فى تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوتها، بأن المشاركة فى الانتخابات "واجب وطني وحق دستوري".

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الانتخابات الحالية لها أهمية كبيرة في ضوء التوترات السياسية إقليميًا ودوليًا.