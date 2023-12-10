رئيس جهاز حماية المستهلك يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 12:32 مساءً - ابراهيم السجيني عقب الإدلاء بصوته :

《اصطفاف الناخبين للإدلاء بصوتهم في هذا الاستحقاق الدستوري يُؤكد رفبة المصريين في ممارسة حقهم الديمقراطي والوعي في هذه المرحلة 》

《حرصت علي آداء الواجب الوطني للمشاركة في صنع حاضر ومستقبل مصر 》

《المصريين يثبتوا دائما للعالم قدرتهم علي المُمارسة الديمقراطية في كافة الإستحقاقات الدستورية 》

《أدعوا جموع الشعب المصري على النزول والمُشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024》

أدلي السيد ابراهيم السجيني ، رئيس جهازحماية المستهلك، بصوته باللجنة الانتخابية في مدرسة حسام حمزة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وقد حرص رئيس الجهاز على القدوم مبكرًا للجنة من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات تمثل خطوة مهمة على طريق استكمال بناء الدولة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي الرائد على الصعيدين الإقليمي والدولي فضلاً عن إرساء الاستقرار الأمني والسياسي اللازمين.

وعقب الإدلاء بصوته، قال ابراهيم السجيني : "لقد أتيت اليوم مبكراً للانتخاب لأمارس حقي الديمقراطي الذي كفله لنا الدستور، ولأحاكي ما رسمه المصريين بالخارج من صورة مشرفة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية وروح وطنية ألهمتني وألهمت مصر بأكملها، مضيفاً "لقد صنعوا مشهدا مشرفا عظيماً خلال مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية بالخارج والمساهمة في رسم مستقبله في اختيار القيادة السياسية.

وأشاد رئيس الجهاز ، بالروح الوطنية والمسؤولية التي أبداها المواطنون من خلال مشاركتهم الفاعلة في العملية الانتخابية بدءا من الساعات الأولي ، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس رغبة المصريين في الاستمرار على طريق الديمقراطية والتقدم.

وحث السجيني ، جموع الشعب المصري على النزول والمُشاركة البناءة في هذا الحفل الديمقراطي للمساهمة في بناء الأمة من خلال التعبير عن إرادته الحرة النزيهة القوية .