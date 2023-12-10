البابا تواضروس: المشاركة في الانتخابات واجبة ومافيش تنظيم أجمل من كدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 12:33 مساءً - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية فرصة طيبة، متابعا:"زى ما هو حق دستوري لكل إنسان واحنا متعودين كمصرين نقول مش هسيب حقي..المفترض من كل واحد مصري وطني أصيل متمسك بحقه.. والاختيار حرية ومسؤولية".

أضاف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تصريحات عقب الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، إن الاختيار حرية لاختيار ما تريد لكن في نفس الوقت مسؤولية أمام التاريخ والوطن وأمام العالم كله"، معلقا بالقول:" علشان كده المشاركة في هذه الانتخابات واجبة وفى أى انتخابات بصفة عامة .. هي تعبير عن المواطنة..وزى ما فيه مسؤولين كتير في البلد في كل زمن بيتعبوا من أجل كل الشعب .. المفترض الشعب يرد هذه المحبة والتعب وهذا المجهود يرده بالمشاركة في الحقوق الدستورية الممنوحة لكل إنسان".

وأعرب البابا تواضروس عن سعادته بالتنظيم الجدي للانتخابات قائلا: "مفيش تنظيم أجمل من كده والتنظيم على مستوى الجمهورية كلها ..والإشراف القضائي شيء رائع يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات".

وانطلقت اليوم الاحد في التاسعة صباحاً، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر حتى بعد غداً الثلاثاء وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.

ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وشكلت الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم بالمراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، على غرار غرفة علميات الهيئة بانتخابات الخارج برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.