وزيرة التعاون الدولي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 12:33 مساءً - أعربت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشهد الانتخابي واصطفاف المواطنين للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024 .. مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة عقب الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بلجنة مدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الانتخابات الحالية لها أهمية كبيرة في ضوء التوترات السياسية إقليميًا ودوليًا.