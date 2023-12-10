عمليات "الوطنية للانتخابات" : نرصد كثافة إقبال المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية ونؤكد انتظام العمل بكافة المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 12:33 مساءً - أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل المستشار أحمد بنداري، رصد غرفة العمليات كثافة إقبال المواطنين على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية منذ الساعة الأولى للتصويت، مشيرًا إلى أن كافة مراكز الاقتراع واللجان الفرعية للانتخابات انتظمت في العمل باستقبال الناخبين.

وقال المستشار أحمد بنداري، في مؤتمر صحفي صباح اليوم، إن غرفة العمليات المركزية عقدت اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية والذين يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك للمتابعة اللحظية لانتظام عمل اللجان العامة والفرعية في عملها باستقبال الناخبين، وانتظام سير عملية التصويت.

وأكد رؤساء اللجان أن 11 ألفا و631 لجنة اقتراع فرعية هي إجمالي اللجان الفرعية، منتظمة حاليًا في عملها، ولم يتأخر سوى 376 لجنة فرعية وكان آخر لجنة على مستوى الجمهورية تفتح باب التصويت في منطقة العياط بمحافظة الجيزة لجنة رقم 44 وذلك بسبب الموقع الجغرافي.

وأضاف أن لجان الوافدين والمغتربين بالمحافظات، تشهد الإقبال الكثيف والأكبر في مختلف محافظات الجمهورية منذ اللحظة الأولى لفتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ووجه المستشار أحمد ببنداري، جميع القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بضرورة التعاون مع كل من يحمل التصاريح الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء كانت تصاريح متابعة إعلامية وصحفية، أو ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وذلك لتيسير مهام عملهم وفق الضوابط التي أعلنتها الهيئة.

وشهدت المراكز الانتخابية، واللجان الفرعية إقبالًا كبيرًا منذ انطلاق عملية التصويت في التاسعة صباحًا، واصطف المواطنون أمام مراكز الاقتراع للمبادرة بالتصويت في لحظاته الأولى على مستوى جميع محافظات الجمهورية، في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية، 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتتولى قوات الشرطة تأمين مقار لجان الاقتراع ومحيطها، والعمل على حمايتها، حتى يدلي الناخبون بأصواتهم في مُناخ آمن تسوده الطمأنينة.

واستهل القضاة المشرفون على الانتخابات اليوم الأول للعملية الانتخابية، بقيامهم وأمناء وأعضاء اللجان الفرعية، بالإدلاء بأصواتهم، وإثبات ذلك في كشف خاص يفيد بتصويتهم، وذلك بخلاف كشف الناخبين المقيدين باللجنة الذين لهم حق التصويت بها.

ويبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات حوالي 67 مليون ناخب، بحسب قاعدة بيانات الناخبين، وذلك في العملية الانتخابية التي تُجرى تحت إشراف قضائي من خلال نحو 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 11 ألفا و 631 لجنة اقتراع فرعية تقع بداخل 9376 مركزا انتخابيا تخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويعاون القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، حوالي 60 ألف موظف في اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ والمتابعة.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لحقهم الدستوري في الاقتراع، وذلك من خلال تحديد لجانهم الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد اللجان بإرشادات مكتوبة لتسهيل عملية الاقتراع لمن يعانون من إعاقة سمعية، فضلا عن وجود بطاقات تصويت مطبوعة بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

كما أتاحت "الوطنية للانتخابات" حق التصويت للوافدين والمغتربين بين المحافظات، من خلال لجان موزعة على المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، وذلك لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في ظل اهتمام إعلامي كبير، حيث حصل 528 صحفيا وإعلاميا دوليا ما بين زائر ومقيم، على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات تمكنهم من متابعة مجريات العملية الانتخابية، فضلا عن اعتماد الهيئة لـ 115 وكالة أنباء وصحف وشبكات تلفزيونية إخبارية عربية وإقليمية ودولية لأعمال التغطية الإخبارية للانتخابات.

كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة إعلامية لـ 4218 صحفيا وإعلاميا يمثلون 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية، بالإضافة إلى إصدار تصاريح لـ 67 دبلوماسيا أجنبيا تمكنهم من المتابعة ويمثلون 24 بعثة دبلوماسية في القاهرة وذلك بعد أن تقدموا بطلب للهيئة في هذا الشأن.