طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 12:33 مساءً - حرص طاهر ابو زيد، وزير الرياضة الأسبق، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية والمشاركة في العرس الانتخابي المقرر استمراره لمدة 3 أيام وهى الأحد والاثنين والثلاثاء.

وحرص عدد من الناخبين على التقاط صور تذكارية مع طاهر أبو زيد بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية. طاهر وزير الرياضة الاسبق

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت اليوم الاحد في التاسعة صباحاً، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر حتى بعد غداً الثلاثاء وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.

ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وشكلت الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم بالمراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، على غرار غرفة علميات الهيئة بانتخابات الخارج برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.