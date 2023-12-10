نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سلاسة العملية الانتخابية".. تعليق المنظمات المتابعة على سير انتخابات الرئاسة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2023 في الداخل، وشهدت مختلف اللجان على مستوى الجمهورية إقبال كثيف من المواطنين الذين يحرصون على الإدلاء بصوتهم والمشاركة في العملية الانتخابية، وفي هذا الصدد كشفت بعض المنظمات المتابعة للانتخابات عن سير العملية الانتخابية، حيث ذكرت أنه ليس هناك أي معوقات تواجه المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، كما أنه لم يتم رصد أي مخالفات في العملية الانتخابية، مضيفة أن نسبة المشاركة التي رصدتها اللجان كثيفة وأن اللجان كافة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، يُجرى التصويت داخل مصر بعد أن قام المصريون بالخارج بإدلاء أصواتهم في الأول من الشهر الحالي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، ويجب على أحد المرشحين الحصول على الأغلبية المطلقة لتجنب جولة إعادة في يناير المقبل.

تُنظم الانتخابات الرئاسية 2024 بإشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاضٍ، وتتم في 8563 مدرسة موزعة عبر جميع محافظات الجمهورية. يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 التصويت من إجمالي السكان البالغ 104 مليون نسمة وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما بالنسبة للممنوعين من التصويت، يشمل ذلك أصحاب الأمراض العقلية والمدانين بجرائم مثل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية تشمل عقوبات سالبة للحرية.