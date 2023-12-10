نقيب المعلمين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية بلجنة محمد علي محجوب بالتبين في القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى صباح اليوم، خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة مدرسة الدكتور محمد علي محجوب بالتبين في محافظة القاهرة، وسط مشاركة كبيرة من الناخبين للإدلاء بصوتهم في الانتخابات.

وأكد "الزناتي"، أن الاقبال الكبير على التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، يكشف وحدة المصريين وحرصهم على مصالح الوطن العليا، ووعيهم الكبير بتنفيذ الاستحقاق الدستورى ورسم صورة مضيئة عن الديمقراطية المصرية، وثقة كبيرة فى نزاهة العملية الانتخابية، التى تتم باشراف قضائي كامل.

وأوضح نقيب المعلمين، أن الجمهورية الجديدة التى تتسم بالصراحة والمكاشفة فى كل القضايا، جعلت المواطن على ثقة كبيرة بالدولة ومسئوليها، ومانشهده اليوم من حضور كبير من الناخبين لصناديق الاقتراع، للادلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية، يؤكد أن وعى المصريين وثقتهم فى الدولة، أصبح حائط صد منيع ضد مروجى الشائعات والفتن.

وأضاف "الزناتى"، أن صوت كل مواطن يشكل أهمية كبيرة فى بناء الجمهورية الجديدة، والتأكيد على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب.

وطالب نقيب المعلمين، جموع المصريين ومنهم المعلمين الاستمرار فى المشاركة بإيجابية فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، خلال اليومين القادمين، وأن يكونوا صور مضيئة في ملحمة وطنية وعرس ديمقراطي كبير.