نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالاعلام والزعاريد.. حرص المواطنين على الادلاء في الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المواطنين بالادلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2023، حيث رصدت بوابة دوت الخليج فرحة المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية، وهتف المشاركون بالمسيرة، "تحيا مصر"، حاملين علم مصر.

وقد أطلقت بعض السيدات الزغاريط فرحا بانطلاق جولة الإعادة لانتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.



حرص المواطنين على الادلاء في الانتخابات

حرص المواطنين على الادلاء في الانتخابات