نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفتي الجمهورية عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية: المشاركة واجب وطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى مفتي الجمهورية أ.د شوقي علام بصوته صباح اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الفردوس الابتدائية بالجمالية.

وأكَّد المفتي -في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته- أن التصويت في الانتخابات واجب وطني يُظهر مدى وعينا بالتحديات التي يواجهها وطننا، مشددًا على ضرورة أن يحكِّم كلُّ ناخب ضميرَه عند اختياره لمن ينتخب، وأن يختار القويَّ الأمين الذي يَعبُر بمصر إلى بر الأمان ويحقق الاستقرار.

وجدَّد علام دعوته إلى الشعب المصري أن يُظهروا للعالم كله إعلاءهم للمصلحة الوطنية، عبر مشاركتهم الإيجابية والفعالة في التصويت بالانتخابات ودعم أركان الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري أثبت في كل مراحل تاريخه أنه شعب حضاري، وأنه شعب مؤمن يدرك واجباته الوطنية، وأنه شعب قد أثبت في كل المواقف وفي كل التحديات مدى حبه لوطنه مصر، ومدى استعداده للبذل والتضحية من أجلها.

وأهاب المفتي بالشعب المصري أن يتحمل أمانة اختيار قائد ورئيس لوطنه، مؤكدًا أنه واجب وطني وواجب أخلاقي، وأن هذا الاستحقاق الرئاسي استحقاق مهم في تاريخ مصر، ينبغي أن نشارك فيه بإيجابية من أجل صلاح البلاد والعباد.

وقد بدأت اليوم، أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهي الأحد، والاثنين، والثلاثاء، الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.