نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاف المواطنين حول وزير النقل خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التف المواطنون، حول كامل الوزير وزير النقل، خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة سيزا نبراوي الإعدادية بالتجمع الخامس.

وحرص المواطنون على التقاط الصور مع وزير النقل، والحديث معه حول مشروعات الطرق والنقل التي تنفذها الدولة المصرية والوزارة خلال الفترة الحالية.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهّزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتُعلم النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان قد قد بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المرشحين البالغ عددهم 4؛ هم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.