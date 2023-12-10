الصحة: 46 عيادة طبية ثابتة داخل اللجان و17 عيادة طبية متنقلة خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 01:33 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تمركز 46 عيادة طبية داخل اللجان الانتخابية بـ 13 محافظة، و 17 عيادة طبية متنقلة في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات الطبية تقدم للمواطنين خدمات الكشف الطبي و العلاج، بالإضافة لخدمات الطوارئ، لافتاً إلى أن العيادات الطبية المتمركزة بمقار اللجان الانتخابية في 13 محافظة، تشمل 8 عيادات بمحافظة مطروح، و5 عيادات بكل من محافظات الإسكندرية، ودمياط، وسوهاج.

ولفت «عبدالغفار» إلى وجود 4 عيادات بكل من محافظتي المنوفية والغربية، و3 عيادات بكل من محافظات أسوان والقليوبية والإسماعيلية، بالإضافة إلى عيادتين بكل من محافظتي السويس وكفر الشيخ، وعيادة طبية بكل من محافظتي أسيوط، والبحر الأحمر.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى أنه سيتم إطلاق 17 عيادة طبية متنقلة، تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وتابع «غباشي» أنه سيتم إطلاق عيادتين متنقلتين بكل من محافظتي البحر الأحمر، والوادي الجديد، بالإضافة إلى إطلاق عيادة متنقلة بكل من محافظات مطروح، وأسوان، والقليوبية، وأسيوط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والأقصر، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، والقاهرة، والمنيا، والجيزة.

وتابع «غباشي» أنه سيتم إطلاق 5 عيادات طبية متنقلة بكل من محافظات الإسماعيلية، والدقهلية، وقنا، كما سيتم إطلاق 4 عيادات متنقلة بمحافظة الأقصر، بجانب إطلاق عيادتين متنقلتين بمحافظة السويس.