أخبار مصرية

وزير الاتصالات يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدينة الشيخ زايد فى محافظة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 01:33 مساءً - أدلى الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصوته فى الانتخابات الرئاسية ، فى مقر لجنته الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد.

وعقب الإدلاء بصوته، صرح الدكتور/ عمرو طلعت:"حرصت اليوم على الإدلاء بصوتى لأن المشاركة فى الانتخابات تعد واجبا وطنيا على كل مواطن يطمح فى غد أفضل لبلدنا الغالية".

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت على أهمية المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم المتمثل فى الانتخابات الرئاسية ، داعيا جموع المصريين للاصطفاف حول الوطن وممارسة حقهم الدستورى والمشاركة بفاعلية وايجابية فى تشكيل مستقبل الوطن.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه لمس لدى الناخبين حماس كبير للادلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابى، مشيرا إلى أن الانتخابات تستمر على مدار ٣ أيام وبالتالى هناك متسع من الوقت للمواطنين لممارسة هذا الحق الانتخابى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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