وزير الاتصالات يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدينة الشيخ زايد فى محافظة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 01:33 مساءً - أدلى الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصوته فى الانتخابات الرئاسية ، فى مقر لجنته الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد.

وعقب الإدلاء بصوته، صرح الدكتور/ عمرو طلعت:"حرصت اليوم على الإدلاء بصوتى لأن المشاركة فى الانتخابات تعد واجبا وطنيا على كل مواطن يطمح فى غد أفضل لبلدنا الغالية".

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت على أهمية المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم المتمثل فى الانتخابات الرئاسية ، داعيا جموع المصريين للاصطفاف حول الوطن وممارسة حقهم الدستورى والمشاركة بفاعلية وايجابية فى تشكيل مستقبل الوطن.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه لمس لدى الناخبين حماس كبير للادلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابى، مشيرا إلى أن الانتخابات تستمر على مدار ٣ أيام وبالتالى هناك متسع من الوقت للمواطنين لممارسة هذا الحق الانتخابى.