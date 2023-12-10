عقب التصويت.. البابا: الكنيسة تشارك بإيجابية في عملية التصويت باعتبارها جزء من الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 01:34 مساءً -

أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، قسم الوايلي، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وعقب انتهاء قداسته من أداء الواجب الانتخابي أكد في تصريحات لعدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام أن المشاركة في أي انتخابات هى تعبير عن المواطنة، وتابع: "وكما يتعب المسؤولون في كل موقع من أجل الشعب، فإنه على المواطنين أن يردوا عن هذا الجهد بالمشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن، فالمشاركة تعد تعبيرًا عن الوفاء حيث نشترك معًا في عمل واحد."

وشدد قداسة البابا على ضرورة مشاركة جميع المواطنين، دون استثناء، في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم كحق دستورى أصيل، حيث أن عملية الاختيار حرية ومسئولية أمام التاريخ وأمام العالم كله.

ودعا قداسته كافة المصريين شباب وكبار إلى الحرص على المشاركة.

وعن موقف الكنيسة قال قداسة البابا: "الكنيسة تشارك باعتبارها جزء من الوطن لذا فإنها يجب أن تشارك بإيجابية مع باقي الكيانات الوطنية."

واختتم مشيدًا بالعملية التنظيمية للتصويت في كافة إجراءاته داخل اللجنة.