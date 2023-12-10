حزب مستقبل وطن: المشاركة الكثيفة للمصريين في الانتخابات مشهد حضاري مُشرف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 01:34 مساءً - أعرب حزب مستقبل وطن عن فخره واعتزازه بالمشهد الحضاري المشرف الذي أظهره المصريين للعالم واستجابتهم للمشاركة في مسيرات حاشدة والاصطفاف أمام مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى، وقبل فتح اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد حزب مستقبل وطن أن هذه المشاركة الكثيفة تعكس إدراك المصريين للتحديات المحدقة بالبلاد ورغبتهم في الحفاظ على مقدرات وطنهم ومكتسبات السنوات الماضية واستكمال مسيرة التنمية والبناء، كما تبعث برسالة واضحة للعالم بأسره أن المصريين شعب واعي متحضر يدرك حقوقه وواجباته الدستورية.

هذا ويدعو الحزب جموع المصريين لمواصلة تسطير المشهد الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم خلال أيام التصويت الثلاث 10،11،12 ديسمبر الجاري .