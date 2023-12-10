عضو حملة المرشح الرئاسى فريد زهران: متفائلين جداً وأدعوكم تنزلوا وتنتخبوا من تريدونه "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 01:34 مساءً -

دعت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، المصريين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية، وأن ينتخبوا من يريدونه، لكنه أعربت عن تفاؤلها.

وقال مها عبد الناصر: "أنا انتخبت فريد زهران رمز الشمس"، مشيرة إلى أن التغيير قادم لا محالة وأن التحول الديمقراطى سلسلة طويلة، وأننا نبنى حتى نستطيع أن نصل في يوم من الأيام إلى كل ما نريده.

وأضافت مها عبد الناصر: "التغيير جوالات وليس جولة واحدة، ونحن متفائلين جداً، ولكن حتى ولو لم نكسب في هذه الجولة فإننا نبنى لنحدث تحول ديمقراطى حقيقى، ونصل إلى مصر التي نحلم بها".