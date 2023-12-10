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إقبال كبير وسير سلس لعملية الانتخابات في مدرسة الشهيد أحمد السرسي بشبين الكوم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير وسير سلس لعملية الانتخابات في مدرسة الشهيد أحمد السرسي بشبين الكوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت عملية التصويت اليوم بسلاسة في مدرسة الشهيد أحمد السرسي بشبين الكوم، حيث أدلى المواطنون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة لعام 2024.

فيما تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اللجان الانتخابية، مؤكدًا استمرارية العملية الانتخابية دون مشاكل.

تجاوب المواطنون بحماس وإقبال كبير، حيث تشهد اللجان إقبالًا ملحوظًا من الناخبين الذين يسعون للمشاركة في تحديد مستقبل البلاد.

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مدرسة الشهيد أحمد السرسي

يستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، حتى الثلاثاء 12 ديسمبر، حيث تستقبل اللجان (2 مليون و851 ألف و466) ناخب للإدلاء بأصواتهم، مع وجود (580) لجنة فرعية تابعة لـ (506) مركز انتخابي، شملت التحضيرات للانتخابات إجراءات دقيقة لضمان سير العملية بكفاءة، وقد أشاد الناخبون بتوفر البيئة الرصينة والإجراءات الأمنية المشددة في المدرسة، مع الالتزام بالإرشادات الصحية.

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يستمر اللواء إبراهيم أبو ليمون في متابعة سير العملية الانتخابية، مؤكدًا على أهمية استمرار العمل بروح الحوار والشفافية لضمان نجاح هذه العملية الديمقراطية التاريخية، يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز المشاركة المدنية وتحفيز الحوار الوطني، حيث يسهم الشعب في صياغة مستقبله بحرية ومسؤولية.

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اللواء إبراهيم أبو ليمون

كما يتطلع المواطنون إلى النتائج ومساهمتهم الفعّالة في تحديد مستقبل الدولة من خلال مشاركتهم الفعّالة في هذه العملية الديمقراطية الهامة.

على جانبٍ آخر، أعرب الناخبون عن رغبتهم في أن تكون هذه الانتخابات محطة لتعزيز الديمقراطية وتحقيق التغيير الإيجابي في البلاد، يُشير إقبال الناخبين الكبير إلى وعيهم بأهمية دورهم في صنع قرارات المستقبل.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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