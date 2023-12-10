نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة مغادرة وزير الداخلية بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة سيزا نبراوي.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

وجهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

