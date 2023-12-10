مايا مرسي: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الإنتخابات بكثافة وإيجابية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 02:32 مساءً - أدلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 ، في مدرسة بدر بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

ودعت الدكتورة مايا مرسي ، عقب الإدلاء بصوتها، سيدات مصر للتصويت بكثافة وإيجابية من أجل مستقبل مصر، موضحة أن المجلس تلقى العديد من الطلبات لمساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم.

ولفتت إلى أن المجلس بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات يقوم بتقديم كل ما يستطيع في هذا الشأن، قائلة: "لمسنا رغبتهم وحرصهم الشديد على المشاركة في اليوم الأول للانتخابات".

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنّ المجلس يتابع الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة، في مختلف المحافظات بالصور والفيديوهات من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".

وأوضحت رئيسة المجلس أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان ، بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنها خلال توجهها للإدلاء بصوتها فى الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ، تفقدت أكثر من لجنة لمتابعة سير العملية الانتخابية ولاحظت كثافة السيدات مصطحبة لأبنائها وبناتها ولاحظت أيضاً توافد كبار السن أمام اللجان الانتخابية .

وأكدت الدكتورة مايا مرسى على دور المرأة المصرية دائما وتثبت دائما حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها وهذا ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية 2024.