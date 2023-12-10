شكري عقب إدلائه بصوته: التحديات الراهنة تتطلب تناولا حكيما يضمن الحفاظ على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 02:32 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التحديات الراهنة سواء فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية العديدة والمتلاحقة والاضطراب الإقليمي والدولي تتطلب تناولا حكيما يبني على علاقات مصر الإقليمية والدولية الراسخة، وعلاقاتها في الإطار العربي والإفريقي والمتوسطي وانتماءاتها للدوائر السياسية المختلفة حتى نضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري واستمرار العمل نحو التقدم ومراعاة مصالح المواطن.

وشدد شكري - ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم /الأحد/ بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس- على أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبا وطنيا ومسئولية، منوها إلى ما تم من إنجازات خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وما شهدته من تطور وإصلاحات والاهتمام بالنطاق السياسي ومشاركة المواطن وتعزيز دوره في حياة الدولة من كافة النواحي.. مضيفا أنه من الضروري لمن له حق التصويت في الانتخابات أن يمارسه تأكيدا لهذا العهد الذي نعيش فيه.