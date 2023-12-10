أخبار مصرية

شكري عقب إدلائه بصوته: التحديات الراهنة تتطلب تناولا حكيما يضمن الحفاظ على...

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 02:32 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التحديات الراهنة سواء فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية العديدة والمتلاحقة والاضطراب الإقليمي والدولي تتطلب تناولا حكيما يبني على علاقات مصر الإقليمية والدولية الراسخة، وعلاقاتها في الإطار العربي والإفريقي والمتوسطي وانتماءاتها للدوائر السياسية المختلفة حتى نضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري واستمرار العمل نحو التقدم ومراعاة مصالح المواطن.

وشدد شكري - ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم /الأحد/ بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس- على أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبا وطنيا ومسئولية، منوها إلى ما تم من إنجازات خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وما شهدته من تطور وإصلاحات والاهتمام بالنطاق السياسي ومشاركة المواطن وتعزيز دوره في حياة الدولة من كافة النواحي.. مضيفا أنه من الضروري لمن له حق التصويت في الانتخابات أن يمارسه تأكيدا لهذا العهد الذي نعيش فيه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا