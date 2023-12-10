نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب الاشتراك فى خدمة أقارب الصحفيين “الدرجتين الثانية والثالثة” بمشروع العلاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن فتح باب الاشتراك فى خدمة أقارب الصحفيين “الدرجتين الثانية والثالثة”، التي يوفرها مشروع العلاج لأول مرة منذ انطلاقه، وذلك اعتبارًا من 12 إلى 24 ديسمبر 2023م، ثم يستأنف من 1 إلى 18 يناير 2024م.

تبلغ قيمة الاشتراك للفرد 200 جنيه شاملة قيمة الكارنيه، على أن تبدأ الاستفادة من الكارنيه من أول يناير 2024م لمدة عام، ويعامل حامل الكارنيه بأسعار تعاقد نقابة الصحفيين مع الجهات العلاجية، ويكون الدفع نقدًا.

تشمل درجات القرابة التي ستضاف (الأخ - الأخت - أبناء الأبناء - الجد - الجدة - أبناء الأخ - أبناء الأخت - العم - العمة - الخالة – الخال) وكذلك (الأبناء ممن خرجوا من مشروع العلاج- والد/ة الزوج/ ـة).

على أن يقدم العضو الصحفي المستندات التي تثبت صلة القرابة، والرقم القومى للمشترك الجديد للبالغين من أقارب الدرجتين الثانية والثالثة، وشهادات الميلاد لمُن هم دون 15 عامًا.

تنبيه هام: اشتراك الصحفي في مشروع العلاج شرط أساسي لإضافة أفراد الأسرة الجدد.