نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات مصر الرئاسية: مدرسة أم الأبطال تشهد إقبالًا هائلًا وجهود أمنية مكثفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة أم الأبطال في شارع الهرم بمحافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية، يومًا مميزًا وحافلًا بالأحداث، حيث تم افتتاح أبوابها أمام الناخبين في أول أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2023. تجمع المواطنون بكثافة أمام المدرسة، حاملين معهم حق الاختيار والمشاركة في تحديد مستقبل البلاد.



تم تكثيف الإجراءات الأمنية في المدرسة، حيث شهدت تواجدا مشددًا لقوات الأمن والجيش، بهدف ضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية. تم فتح أبواب اللجان الانتخابية في تمام الساعة 9 صباحا، وقد تم تنظيم العملية بشكل محكم وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.



شهدت المدرسة توافد المواطنين بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في اختيار رئيس البلاد الجديد، ولضمان سلامة العملية الانتخابية ومراقبتها بشكل دقيق، تواجدت العديد من الجمعيات الأهلية "حياة كريمة" المعنية بمراقبة الانتخابات الرئاسية لعام 2023.



تعاون السادة المستشارين المشرفين على اللجان الانتخابية داخل المدرسة بشكل فعال، حيث قاموا بتنظيم العملية وتوجيه الناخبين وتوفير المساعدة اللازمة لهم. وقد تم متابعة العملية بعناية من قبل رجال الأمن المتواجدين في المدرسة، حيث تم منع أي مخالفات وتقديم المساعدة لأولئك الذين يحتاجون إليها مثل كبار السن وذوي القدرات الخاصة.



تجسدت هذه الانتخابات الرئاسية في مدرسة أم الأبطال في شارع الهرم بمحافظة الجيزة رغبة المواطنين في المشاركة الفاعلة في تحديد مستقبل البلاد. وتعكس الإجراءات الأمنية الصارمة والترتيبات المهنية التي اتخذتها الجهات المعنية، حرصها على تأمين سير العملية الانتخابية بشكل سلس وديمقراطي، وتعد هذه الانتخابات خطوة هامة في مسيرة الديمقراطية في مصر، حيث يتمكن المواطنون من التعبير عن آرائهم واختيار قائد يمثلهم ويعمل على تحقيق تطلعاتهم وتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.

من المتوقع أن تستمر العملية الانتخابية في مدرسة أم الأبطال وفي العديد من اللجان الانتخابية الأخرى في محافظة الجيزة على مدار عدة أيام، حتى يتمكن جميع المواطنين من ممارسة حقهم الديمقراطي والمشاركة في هذه العملية الهامة.

في النهاية، تظل هذه الانتخابات فرصة للشعب المصري للتعبير عن إرادته والمساهمة في بناء مستقبل البلاد،وتبقى مدرسة أم الأبطال في شارع الهرم بمحافظة الجيزة شاهدا على هذه العملية الديمقراطية والمهمة في تاريخ مصر الحديث.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء