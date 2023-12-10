نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «تحت شعار السن مجرد رقم» سيدة مسنة تحتفل بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتشد عدد كبير من كبار السن أمام وداخل مدرسة الشهيد عبدالخالق بمنطقة حدائق المعادي، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وتشهد الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ إقبال كثيف على لجان الإقتراع، مُنذُ فتحها في تمام التاسعة صباحًا، وحرص الناخبين على رفع علم مصر والاحتفال أمام اللجان.

الجدير بالذكر، بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب.