نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناخبة: انزلوا شاركوا.. وندعم السيسي لأمان مصر وإستقرارها | فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت إحدى الناخبات أمام لجنة مدرسة شبرا الثانوية بنات بمحيط منطقة شبرا مصر، أن الجميع يحلم بعيشة كريمة وحياة هادئة.

وقالت: انتخبنا الرئيس السيسي لتوفير حياة كريمة لنا ولأولادنا.

وطالبت المسؤولين بالرقابة علي الأسواق ومتابعة الأسعار لجشع التجار في كافة المحافظة.

هذا وتعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

وجهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وكان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.