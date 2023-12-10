رئيس مدينة البدرشين: لا معوقات بـ 26 مقرا انتخابيا بالمركز والقرى

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمود زين شنب، رئيس مجلس مدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، إن مجلس المدنية أزال كافة المعوقات خلال الأيام الماضية لتجهز 41 لجنة انتخابية موزعة على 26 مقرا انتخابيا بكافة القرى والمدينة.

وأضاف شنب لـ "دوت الخليج"، إلى أنه شدد على كافة رؤوساء القرى المتابعة المستمرة لكافة الشوارع والمناطق المؤدية للجانت والتعامل الفوري مع إي إشغالات لتسهيل عملية وصول الناخبين للجان.

وتابع: “برغم الإقبال الكبير على الانتخابات الرئائسية في قرى ومركز البدرشين، إلا أن هناك سهولة كبيرة في دخول اللجان، بسبب التظيم الشديد داخل وخارج اللجان، بمساعدة المجتمع المدني والأهالي المشاركين في التنظيم بجانب الجهات المعنية”.

وواصل: “أنا بمر على جميع اللجان، شايف أن الناس في احتفالات بعرس ديمقراطي جميل، والحمد نتابع باستمرار لنحافظ على هذا التنظيم خلال أيام الانتخابات”.

وخصصت الجهات المعنية في محافظة الجيزة 26 مركزًا انتخابيًا و41 لجنة فرعية في مركز وقرى البدرشين، لاستقبال 348 ألفًا و808 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمدينة للإدلاء بأصواتهم في السباق الرئاسي.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجرى على أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج الذي انطلق مطلع الشهر الجاري وانتهى في يوم 3 من نفس الشهر.

وجهزت وزارة التربية والتعليم 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تستخدم كمقار للجان، فيما يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن في الانتخابات التي يشرف عليها القضاء بشكل كامل، حيث يشارك في الإشراف على العملية الانتخابية 15 ألف 5 قاض من مختلف الهيئات القضائية بالدولة، هذا بالإضافة إلى مشاركة 14 منظمة دولية و62 محلية.

وينافس في الانتخابات الرئاسية التي تعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجاري، 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.