المستشار حمادة الصاوي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة فاطمة عنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - أدلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق رئيس الدائرة الثانية إرهاب بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك فى لجنة مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس.

وفى تمام التاسعة، فتحت اللجان الانتخابية بمحافظات مصر أبوابها فى أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، والتى تمتد 3 أيام تنتهي الثلاثاء، حيث حرص عدد من الناخبين على التوافد على مراكز الاقتراع فى الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

ووفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويبدأ التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساء، ويوم 13 ديسمبر تنتهي عملية الفرز وترسل المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية بالبلاد، بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لنحو 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة.

وتشكل الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم بالمراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة بانتخابات الخارج برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.