نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواطن: من لم يشارك بالانتخابات سلبي.. واخترت السيسي لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى أحد مواطنين الشعب المصري الذي حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، بعدة تصريحات لجريدة دوت الخليج وكشف المرشح الذي قام بإدلاء صوته له.

وأوضح نزلت اليوم بالانتخابات الرئاسية 2024، من أجل حياة أفضل ومن أجل عيشة كريمة، موضحًا أن إجراء العملية الإنتخابية يتم بشكل رائع ومميز دون خلل في أي شئ.

وأشار اخترت الرئيس السيسي بسبب أنه رسم لوحه جميلة لا يمكن لأحد من بعده أن يستكملها، وأكد أم هناك زحام وهذا من الإيجابيات.

وأوضح أن الشخص الذي لم يشارك في الانتخابات ويدلي بصوته، هو شخص سلبي، يجب أن تكون مؤثر وتشارك في فترة الانتخابات الرئاسية.

وتعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية.