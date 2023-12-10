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المستشار عدلي منصور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى المستشار عدلي منصور، رئيس مصر السابق، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، في مدينة ٦ أكتوبر، اليوم الأحد.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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