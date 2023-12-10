نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار عدلي منصور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى المستشار عدلي منصور، رئيس مصر السابق، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، في مدينة ٦ أكتوبر، اليوم الأحد.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.