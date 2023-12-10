نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التنمية المحلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بلجنة مدرسة نبوية موسي الثانوية بنات بمدينة نصر.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارت والمحافظات والجهات المعنية أتاحت جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة.

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة ستتابع سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة عبر غرفة العمليات المركزية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مضيفًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الدقيقة والهامة التي تمر بها الدولة المصرية.