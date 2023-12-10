نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: مبادرة AWARe نتاج لمجهودات كبيرة بذلتها مصر مع العديد من الشركاء خلال COP27 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماع "اللجنة الوزارية لشركاء مبادرة AWARe" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28.

وفى بداية الاجتماع، توجه الدكتور سويلم بالشكر لجميع الوزراء وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية لتلبية الدعوة والمشاركة في هذا الاجتماع الهام.

وأشار إلى عقد أول لجنة توجيهية لمبادرة AWARe خلال فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه في شهر أكتوبر الماضى، حيث اتفق الجميع على مواصلة المساعي الرامية لجعل مبادرة AWARe منصة محورية للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره في قطاع المياه، مشيرًا إلى أن مبادرة AWARe أصبحت بالفعل منصة ذات هيكل تنظيمى قابل للتزايد خلال السنوات القادمة، وأنه تم تنظيم هذا الحدث خلال فعاليات COP28 لعرض الموقف الحالي ومناقشة سٌبل المضي قدمًا بشكل جماعى.

وأوضح أن هذه المبادرة هي نتاج لمجهودات كبيرة بذلتها مصر مع العديد من الشركاء خلال COP27 لإطلاق هذه المبادرة وحشد الدول للمشاركة فيها حيث وقعت ١٧ دولة حتى الآن على الإنضمام للمبادرة بالإضافة لعدد ٧ منظمات دولية، مشيرًا إلى ضرورة استمرار التعاون لإنجاح المبادرة من خلال "أمانة المبادرة" والتي تتولى تقديم المساعدة الفنية والتنسيق مع نقاط الاتصال من البلدان الشريكة.

وأكد على قيام كل دولة بتقييم احتياجاتها وتحديد المسارات المناسبة للمشاركة فيها من بين المسارات الستة للمبادرة، حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل لكل مجال من مجالات التعاون ضمن مسارات العمل المختلفة لتوحيد التحديات بين الدول المختلفة وطرق التعامل معها.

وأعرب الدكتور سويلم عن أمله بتوفير التمويلات في مجال التكيف مع تغير المناخ تحت مظلة المبادرة، ولكن الأمر يتطلب قيام الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية بتحديد احتياجاتها من المشروعات التي ترغب في تمويلها للتكيف مع تغير المناخ، مع الإعداد لعقد جلسة وزارية للتمويل خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه المقرر عقده في شهر مايو ٢٠٢٤ في بالي بإندونيسيا.

وقد قامت الدول المشاركة في المبادرة بعرض احتياجاتها من مشروعات التكيف التي ترغب في تنفيذها، وفى المقابل أبدت المنظمات الدولية المشاركة في المبادرة استعدادها لاتخاذ اللازم للبدء في حشد التمويلات المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات.