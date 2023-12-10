غرفة عمليات قضايا الدولة: نذلل أي عقبات لسير العملية الانتخابية

الجدير بالذكر أن المستشارين أعضاء غرفة العمليات قد قاموا اليوم بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية بصحبة معالي المستشار رئيس الهيئة أمام لجنة التنمية الزراعية بالدقي لجنة رقم ١٢ التي ترأسها المستشارة شرين حمد وكيل قضايا الدولة.

محمد يوسف

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