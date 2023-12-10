«في مدينة نصر».. مسيرة حاشدة لدعم المشاركة بالانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - قاد النائب طارق شكري مسيرة حاشدة في مدينة نصر لتحفيز المواطنين على النزول والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية

وعقب أن أدلى بصوته في الانتخابات بمقر لجنته الانتخابية في مدينة نصر أعرب عن فخره بما شهده أمام لجان التصويت منذ التاسعة من صباح اليوم الأحد حيث سجل المصريون لوحة ديمقراطية رائعة.

وأضاف النائب أن تلك المشاركة الواسعة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية تبعث رسالة إلى العالم أن الشعب المصري هو من يختار رئيسه ويحدد مصيره ويرسم مستقبله، ويعزز المسار الديمقراطي.

وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم 10 ديسمبر ويستمر حتى 12 من الشهر نفسه، وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.



وجهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.



وكان بدء الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.