نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغاني وطنية بلجان شبرا مصر في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت اللجان الانتخابية بشبرا مصر، إقبالا كثيفا في أول أيام الانتخابات الرئاسية حيث امتدت الطوابير أمام اللجان.

وشهد محيط اللجان الانتخابية تواجدا مكثفا من قوات التأمين من أفراد الشرطة والحماية المدنية.

كما شهدت مقار اللجان الانتخابية تواجد العديد من الموظفين لتقديم خدمة الاستعلام عن المقر الانتخابي ورقم اللجنة والرقم بالكشوف الانتخابية لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

وجهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وكان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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