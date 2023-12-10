نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبار السن والسيدات الأكثر مشاركة...إقبال كثيف من المواطنين أمام مقار اللجان الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المواطنين، منذ ساعات الصباح الأولى بكثافة في انتخابات الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، في أول أيام الانتخابات، حيث شارك كبار السن والنساء بكثافة أمام اللجان.

وانتظم السيدات وكبار السن في صفوف طويلة أمام المقار الانتخابية، وعبروا عن شعورهم بالحماسة من أجل القيادم بواجبهم الدستوري بالإدلاء في انتخابات الرئاسة المصرية.

حرص عدد كبير من كبار السن والشيوخ والنساء على التواجد أمام اللجان الانتخابية لمدرسة حدائق شبرا الابتدائية والمشاركة في العملية الانتخابية، والمساهمة في كتابة تاريخ جديد للدولة المصرية.

شارك عدد من كبار السن على كراسٍ متحركة والبعض منهم على عكازين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، رغم الزحام الشديد أمام اللجان.

واصطف المواطنون أمام لجان مصر الجديدة في محافظة القاهرة التي شهدت اقبالًا كبيرا من قبل المواطنينن منذ فتح أبواب الاقتراع في الساعة التاسعة صباحًا.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.



كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.